По мнению политика, сторонники превосходства белой расы опасны для общества.

Джо Байден назвал белых расистов наибольшей террористической угрозой внутри США. Об этом американский президент сообщил на встрече с общественными деятелями в городе Милуоки штата Висконсин. Политик добавил, что движение, состоящее из сторонников превосходства белой расы, опасно для общества.

Это самая большая внутренняя террористическая угроза в Америке. Я позабочусь о том, чтобы министерство юстиции...уделяло большее внимание именно этим людям, чтобы мы сосредоточились на том, как бороться с ростом движения сторонников превосходства белой расы Джо Байден, президент США

Глава Белого дома объяснил, что администрация Вашингтона изучает влияние движения в определенных группах населения. По мнению Байдена, расистов следует считать проклятием существования Америки. Он добавил, что они сумасшедшие.

США по-прежнему считают "Северный поток-2" плохой сделкой, заявили в Белом доме.

Фото: Белый дом