Джо Байден назвал белых расистов наибольшей террористической угрозой внутри США. Об этом американский президент сообщил на встрече с общественными деятелями в городе Милуоки штата Висконсин. Политик добавил, что движение, состоящее из сторонников превосходства белой расы, опасно для общества.
Это самая большая внутренняя террористическая угроза в Америке. Я позабочусь о том, чтобы министерство юстиции...уделяло большее внимание именно этим людям, чтобы мы сосредоточились на том, как бороться с ростом движения сторонников превосходства белой расы
Джо Байден, президент США
Глава Белого дома объяснил, что администрация Вашингтона изучает влияние движения в определенных группах населения. По мнению Байдена, расистов следует считать проклятием существования Америки. Он добавил, что они сумасшедшие.
США по-прежнему считают "Северный поток-2" плохой сделкой, заявили в Белом доме.
Фото: Белый дом
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