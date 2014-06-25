Байден обвинил Трампа в плохой подготовке к вакцинации от коронавируса

Президент США выступил в Национальном институте здравоохранения.

Американский президент Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп не справился с подготовкой к массовой вакцинации населения от коронавируса. Об этом политик сообщил в рамках выступления в Национальном институте здравоохранения. Речь спикера привели журналисты The New York Times. По мнению главы Белого дома, ученые сделали свою работу и открыли вакцину от опасной инфекции за рекордные сроки.

Он не заказал достаточно вакцин, не мобилизовал достаточно людей, чтобы делать уколы, не организовал центры вакцинации...У нас было впечатление, что у нас имелось больше ресурсов, чем их было на самом деле, когда мы вступили в должность Джо Байден, президент США

Ранее Джо Байден оценил сроки вакцинации в США. Лидер страны заявил, что на вакцинацию граждан уйдет несколько месяцев. При этом администрация Белого дома обещает делать все для того, чтобы остановить распространение коронавируса, а также, чтобы ускорить прививочную кампанию.

Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции.

Видео: The White House