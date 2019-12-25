Мюнхенская конференция в 2021 году пройдёт в онлайн-формате 19-20 февраля.

Президент России Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Нет. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

Мюнхенская конференция в 2021 году пройдёт в онлайн-формате 19-20 февраля. Известно, что в ней примут участие президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и американский спецпосланник по вопросам климата Джон Керри.

Ранее Путин поприветствовал выполнение Байденом обещания о продлении ДСНВ. Он добавил, что Россия позитивно оценивает выполнение предвыборных обещаний. Путин предложил обсудить дальнейшие шаги по сдерживанию гонки вооружений.

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