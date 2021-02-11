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Путин поприветствовал выполнение Байденом обещания о продлении ДСНВ

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Россия позитивно оценивает выполнение предвыборных обещаний.

Президент России Владимир Путин поприветствовал выполнение американским лидером Джо Байденом обещания о продлении Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. С заявлением он выступил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Совсем недавно мы вместе с американскими партнерами продлили Договор.

Владимир Путин, президент России

Он добавил, что Россия позитивно оценивает выполнение предвыборных обещаний. Путин предложил обсудить дальнейшие шаги по сдерживанию гонки вооружений.

Ранее Путин сообщил о предложении Макрону помощи в изучении анализов Навального.

Видео: kremlin.ru

Теги: байден, путин, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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