Россия позитивно оценивает выполнение предвыборных обещаний.

Президент России Владимир Путин поприветствовал выполнение американским лидером Джо Байденом обещания о продлении Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. С заявлением он выступил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Совсем недавно мы вместе с американскими партнерами продлили Договор. Владимир Путин, президент России

Он добавил, что Россия позитивно оценивает выполнение предвыборных обещаний. Путин предложил обсудить дальнейшие шаги по сдерживанию гонки вооружений.

Ранее Путин сообщил о предложении Макрону помощи в изучении анализов Навального.

Видео: kremlin.ru