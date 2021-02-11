Путин поприветствовал выполнение Байденом обещания о продлении ДСНВ

Президент России Владимир Путин поприветствовал выполнение американским лидером Джо Байденом обещания о продлении Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. С заявлением он выступил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.
Совсем недавно мы вместе с американскими партнерами продлили Договор.
Владимир Путин, президент России
Он добавил, что Россия позитивно оценивает выполнение предвыборных обещаний. Путин предложил обсудить дальнейшие шаги по сдерживанию гонки вооружений.
Ранее Путин сообщил о предложении Макрону помощи в изучении анализов Навального.
Видео: kremlin.ru
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