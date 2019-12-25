Путин сообщил о предложении Макрону помощи в изучении анализов Навального

Президент России Владимир Путин во время встречи с главными редакторами СМИ сообщил о предложении французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощи в изучении анализов Алексея Навального.
По словам российского лидера, Макрон от предложения отказался. Путин заявлял, что если российские эксперты найдут "хоть что-то", то сразу будет заведено уголовное дело. Также Путин предлагал принять иностранных экспертов для исследования образцов в РФ. От этого предложения Макрон также отказался.
Ранее Путин обвинил чиновников в подгонке показателей зарплат в социальной сфере.
Фото: pixabay.com
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