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Путин сообщил о предложении Макрону помощи в изучении анализов Навального
Сегодня, 11:21
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matveyvn

Путин сообщил о предложении Макрону помощи в изучении анализов Навального

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От этого предложения Макрон также отказался.

Президент России Владимир Путин во время встречи с главными редакторами СМИ сообщил о предложении французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощи в изучении анализов Алексея Навального.

По словам российского лидера, Макрон от предложения отказался. Путин заявлял, что если российские эксперты найдут "хоть что-то", то сразу будет заведено уголовное дело. Также Путин предлагал принять иностранных экспертов для исследования образцов в РФ. От этого предложения Макрон также отказался.

Ранее Путин обвинил чиновников в подгонке показателей зарплат в социальной сфере.

Фото: pixabay.com

Теги: макрон, навальный, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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