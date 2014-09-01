Он заявил, что показатели сходятся за счёт некоторых ухищрений.

Президент России Владимир Путин обвинил чиновников в подгонке показателей зарплат в социальной сфере. Глава государства подчеркнул, что "крючкотворство" в данном вопросе недопустимо.

По мнению Путина, некоторые службы играют в статистику.

Видим определенную подгонку формальных показателей. Владимир Путин, президент России

Он заявил, что показатели сходятся за счёт некоторых ухищрений — например, перевод сотрудников по бумагам на неполный рабочий день при полном сохранении занятости.

Путин заявил, что требования майских указов должны выполняться.

Ранее Путин предложил учитывать в KPI руководства научных учреждений уровень зарплат сотрудников.

Видео: kremlin.ru