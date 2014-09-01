Президент России Владимир Путин обвинил чиновников в подгонке показателей зарплат в социальной сфере. Глава государства подчеркнул, что "крючкотворство" в данном вопросе недопустимо.
По мнению Путина, некоторые службы играют в статистику.
Видим определенную подгонку формальных показателей.
Владимир Путин, президент России
Он заявил, что показатели сходятся за счёт некоторых ухищрений — например, перевод сотрудников по бумагам на неполный рабочий день при полном сохранении занятости.
Путин заявил, что требования майских указов должны выполняться.
Ранее Путин предложил учитывать в KPI руководства научных учреждений уровень зарплат сотрудников.
Видео: kremlin.ru
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