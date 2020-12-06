Так руководство не будет тратить деньги на задачи второстепенного характера.

Президент России Владимир Путин предложил учитывать в KPI руководства научных учреждений уровень зарплат сотрудников. Заявление он сделал во время совещания с членами правительства.

По словам президента, он уже обсуждал эту идею с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Путин отмтил, что нужно ввести для оценки эффективности показатель того "сколько сотрудников учреждений получают эти 200% от среднего от трудовой деятельности, а сколько не получают".

Путин отметил, что так руководство не будет тратить деньги на задачи второстепенного характера.

Ранее Путин на совещании с кабмином вспомнил Александра III, сетовавшего на доклады министров.

Видео: kremlin.ru