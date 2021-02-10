Путин на совещании с кабмином вспомнил Александра III, сетовавшего на доклады министров

Президент рассказал чиновникам на совещании исторический анекдот.

Владимир Путин на совещании с кабинетом министров вспомнил Александра III, сетовавшего на доклады министров. Российский лидер напомнил чиновникам об историческом анекдоте во время обсуждения ситуации с заработными платами бюджетников.

Он как-то сказал: когда докладывает Дурново, министр внутренних дел, мне все понятно, но, похоже, ему не понятно. Когда докладывает Витте, теперь уже ему все понятно - мне не понятно. А когда Кривошеин - был такой министр путей сообщения - тут уже не понятно ни мне, ни ему Владимир Путин, президент РФ

Также политик призвал правительство объяснять гражданам методику расчета оплаты труда, чтобы она была ясна не только чиновникам. По словам спикера, существует несоответствие между средней заработной платой и средним доходом, которые исчисляются по регионам, и средним доходом от трудовой деятельности по региону, который для научной сферы "мы высчитываем 200 процентов". Глава государства потребовал от подчиненных учитывать все обстоятельства, чтобы начисление зарплаты происходило прозрачно и понятно.

Лимит взноса на индивидуальные инвестсчета могут увеличить до 3 млн рублей.

Видео: kremlin.ru