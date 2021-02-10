"Надеюсь, что сегодня с доверием россиян к власти всё в порядке".

Президент России Владимир Путин прокомментировал уровень доверия россиян к власти. Заявление он сделал во время совещания с правительством.

Надеюсь, что сегодня с доверием россиян к власти всё в порядке. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V". Он поделился мнением, что издание Lancet подтвердило свой высокий статус, опубликовав объективные и верные данные, подтверждённые тысячами прививок в России.

Видео: kremlin.ru