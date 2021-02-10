Эффективность "Спутник V" более 90%, что подтвердила публикация.

Президент России Владимир Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V". Заявление он сделал на совещании с правительством.

Путин поделился мнением, что издание Lancet подтвердило свой высокий статус, опубликовав объективные и верные данные, подтверждённые тысячами прививок в России.

Это повышает не только доверие к нашей вакцине, но и доверие к этому журналу. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что эффективность "Спутник V" более 90%, что подтвердила публикация.

Ранее посол России в Японии рассказал о росте популярности "Спутника V" в стране.

Видео: kremlin.ru