Президент России Владимир Путин прокомментировал публикацию Lancet о вакцине "Спутник V". Заявление он сделал на совещании с правительством.
Путин поделился мнением, что издание Lancet подтвердило свой высокий статус, опубликовав объективные и верные данные, подтверждённые тысячами прививок в России.
Это повышает не только доверие к нашей вакцине, но и доверие к этому журналу.
Владимир Путин, президент России
Он подчеркнул, что эффективность "Спутник V" более 90%, что подтвердила публикация.
Ранее посол России в Японии рассказал о росте популярности "Спутника V" в стране.
Видео: kremlin.ru
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