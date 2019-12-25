СМИ Японии написали об успешных итогах третьего этапа клинических исследований российской вакцины.

Посол России в Японии рассказал о росте популярности "Спутника V" в стране. Об этом Михаил Галузин заявил в эфире телеканала "Россия-24". Дипломат уточнил, что интерес Токио к российскому препарату для профилактики коронавируса увеличился после публикации результатов третьего этапа клинических испытаний в авторитетном медицинском издании The Lancet.

Буквально недавно, несколько дней назад, в прессе достаточно активно ссылались на информацию известного медицинского издания, где было подробно рассказано об успешных результатах третьей фазы исследования нашего препарата Михаил Галузин, посол РФ в Японии

дипломат напомнил, что Россия готова налаживать производство "Спутник V" на территории Японии, а также передать иностранным коллегам технологию изготовления вакцины. Посол рассчитывает на то, что Токио присмотрится к возможному сотрудничеству с Москвой в области изготовления вакцины. Галузин готов обеспечить в Японии сопровождение работы по продвижению российского товара.

Подводная лодка столкнулась с частным торговым судном у берегов Японии.

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