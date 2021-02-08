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Подводная лодка столкнулась с частным торговым судном у берегов Японии

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В связи с инцидентом создан кризисный штаб по сбору и анализу информации.

Подводная лодка национальных сил самообороны Японии  столкнулась с частным торговым судном у берегов страны — рядом с префектурой Коти. Об этом рассказал генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

Он заявил, что в связи с инцидентом создан кризисный штаб по сбору и анализу информации.

Население информируется о развитии ситуации. Частному судно оказывается вся необходимая помощь японскими военными. Ни корабль, ни подлодка не получили повреждений корпуса, однако пострадали три члена экипажа подводной лодки.

Ранее в Японии рассказали о стратегии переговоров с Россией по Курилам.

Видео: www3.nhk.or.jp

Теги: подводная лодка, столкновение, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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