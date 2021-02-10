Лимит взноса на индивидуальные инвестсчета могут увеличить до 3 млн рублей

Минфин и ЦБ России готовят стратегию развития финансовых рынков.

Лимит взноса на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) могут увеличить до 3 млн рублей. Об этом на правительственном совещании с Владимиром Путиным рассказал глава Минфина России Антон Силуанов.

Правительство РФ совместно с Банком России работает над стратегией развития финансовых рынков до 2030 года….Мы будем дальше развивать хорошо зарекомендовавший себя институт инвестиционных счетов Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Чиновник напомнил, что в настоящее время клиенты могут вложить только один миллион рублей. Этот лимит будет увеличен до трех млн рублей. Также правительство разрешит без потери налоговых преференций изымать денежные средства при особых жизненных ситуациях.

Путин призвал защитить инвестиции граждан на бирже.

Видео: kremlin.ru