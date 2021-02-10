Президент РФ попросил правительство обезопасить россиян от посреднических контор.

Владимир Путин призвал защитить инвестиции граждан на бирже. Об этом российский лидер сообщил кабинету министров во время правительственного совещания. Политик заметил, что нельзя перерегулировать данную сферу. В 2020 году большая часть граждан вложило свои денежные средства в фондовый рынок.

Я отдаю себе отчет, что здесь перерегулировать ничего нельзя, так же, как и в случае с продуктами питания. Но ясно, что там нужно бороться с другими явлениями...Что касается рынка ценных бумаг, то мы должны подумать о том, как защитить интересы граждан Владимир Путин, президент РФ

Политик подчеркнул во время общения с Антоном Силуановым, что нельзя допустить "второго издания" обманутых дольщиков. Владимир Путин указал главе Минфина на то, что на внутреннем рынке начали появляться посреднические конторы, которые обещают клиентам "манну небесную".

Объем вложений россиян на фондовом рынке достиг 10 трлн рублей.

Видео: kremlin.ru