В 2021 году на развитие первичного звена здравоохранения выделяется 90 миллиардов рублей.

Президент России Владимир Путин поручил эффективно использовать средства для здравоохранения. Заявление он сделал во время совещания с правительством России.

Глава государства подчеркнул, что ни один рубль не должен идти на другие цели. Путин рассказал, что в 2021 году на развитие первичного звена здравоохранения выделяется 90 миллиардов рублей, а за пять лет — 550 миллиардов.

Надо чтобы ни один рубль не ушел куда-то, на какие-то другие цели. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников.

Видео: kremlin.ru