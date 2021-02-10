"Главное - необходимо подготовить и реализовать предметные решения".

Президент России Владимир Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников. Заявление он сделал во время совещания с правительством России.

Путин заявил, что в вопросе зарплат нужно подходить по заработкам конкретных специалистов, а не в среднем.

Главное - необходимо подготовить и реализовать предметные решения. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что главные требования в вопросе оплаты работы бюджетников — прозрачность и справедливость.

Ранее Путин поздравил сотрудников МИД с Днём дипломатического работника.

Видео: kremlin.ru