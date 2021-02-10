Президент России Владимир Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников. Заявление он сделал во время совещания с правительством России.
Путин заявил, что в вопросе зарплат нужно подходить по заработкам конкретных специалистов, а не в среднем.
Главное - необходимо подготовить и реализовать предметные решения.
Владимир Путин, президент России
Он подчеркнул, что главные требования в вопросе оплаты работы бюджетников — прозрачность и справедливость.
Ранее Путин поздравил сотрудников МИД с Днём дипломатического работника.
Видео: kremlin.ru
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