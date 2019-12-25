МИД проводит активные и последовательные действия для решения региональных и глобальных проблем.

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МИД с Днём дипломатического работника. Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что МИД проводит активные и последовательные действия для решения региональных и глобальных проблем. Это, к примеру, помощь россиянам, застрявшим в других странах во время пандемии коронавируса.

Важно и далее наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что сотрудники МИДа и далее должны отстаивать принципы международного права.

Ранее Сатирическое расследование о "Дворце Наливкина" собрало более 1 млн просмотров на YouTube.

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