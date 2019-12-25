Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МИД с Днём дипломатического работника. Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что МИД проводит активные и последовательные действия для решения региональных и глобальных проблем. Это, к примеру, помощь россиянам, застрявшим в других странах во время пандемии коронавируса.
Важно и далее наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что сотрудники МИДа и далее должны отстаивать принципы международного права.
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Фото: pixabay.com
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