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Объем вложений россиян на фондовом рынке достиг 10 трлн рублей

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Антон Силуанов заметил, что банковские депозиты россиян достигли отметки в 35 трлн рублей.

Объем вложений россиян на фондовом рынке достиг 10 трлн рублей. Об этом в ходе правительственного совещания при участии президента Владимира Путина рассказал глава Минфина России Антон Силуанов. Чиновник заметил, что при этом объем банковских депозитов клиентов кредитных организаций составил 35 трлн рублей.

В прошлом году резко возрос интерес граждан к инструментам финансового рынка. ...10 млн человек и 10 трлн вложений в инструменты финансового рынка. У нас всего депозитов в банках 35 трлн рублей, то есть соотношение уже серьезное

Антон Силуанов, министр финансов РФ

Министр рассказал, что правительство не может допускать "агрессивный маркетинг" посредником на внутренних финансовых рынках.

Минфин РФ обсудит идею введения цифрового налога в России.

Видео: kremlin.ru

Теги: антон силуанов, минфин, фондовый рынок, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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