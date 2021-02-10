Антон Силуанов заметил, что банковские депозиты россиян достигли отметки в 35 трлн рублей.

Объем вложений россиян на фондовом рынке достиг 10 трлн рублей. Об этом в ходе правительственного совещания при участии президента Владимира Путина рассказал глава Минфина России Антон Силуанов. Чиновник заметил, что при этом объем банковских депозитов клиентов кредитных организаций составил 35 трлн рублей.

В прошлом году резко возрос интерес граждан к инструментам финансового рынка. ...10 млн человек и 10 трлн вложений в инструменты финансового рынка. У нас всего депозитов в банках 35 трлн рублей, то есть соотношение уже серьезное Антон Силуанов, министр финансов РФ

Министр рассказал, что правительство не может допускать "агрессивный маркетинг" посредником на внутренних финансовых рынках.

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Видео: kremlin.ru