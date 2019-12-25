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Минфин РФ обсудит идею введения цифрового налога в России
Сегодня, 12:03
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matveyvn

Минфин РФ обсудит идею введения цифрового налога в России

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Сейчас подобная деятельность не облагается никакими налогами.

Минфин РФ обсудит идею введения цифрового налога в России. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов в интервью порталу KPMG.

Он заявил, что сейчас крупные иностранные цифровые компании зарабатывают прибыль от того, что оказывают услуги на территории России. Сейчас подобная деятельность не облагается никакими налогами, так у таких компаний нет представительств в РФ.

Поэтому мы будем стремиться изменить ситуацию и облагать эту прибыль налогом.

Антон Силуанов, министр финансов России

По его словам, сейчас изучается мировой опыт в данной сфере, анализируется целесообразность введения нового налога.

Ранее Минфин оценил возможность снижения налоговой нагрузки в России.

Фото: pixabay.com

Теги: минфин, налоги, цифровой налог
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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laura7965
Сегодня 12:18

Боже мой, ещё один налог! Давайте уже налоги на воздух введёте!

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