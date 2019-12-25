Минфин РФ обсудит идею введения цифрового налога в России. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов в интервью порталу KPMG.
Он заявил, что сейчас крупные иностранные цифровые компании зарабатывают прибыль от того, что оказывают услуги на территории России. Сейчас подобная деятельность не облагается никакими налогами, так у таких компаний нет представительств в РФ.
Поэтому мы будем стремиться изменить ситуацию и облагать эту прибыль налогом.
Антон Силуанов, министр финансов России
По его словам, сейчас изучается мировой опыт в данной сфере, анализируется целесообразность введения нового налога.
Ранее Минфин оценил возможность снижения налоговой нагрузки в России.
Фото: pixabay.com
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Боже мой, ещё один налог! Давайте уже налоги на воздух введёте!