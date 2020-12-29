Минфин оценил возможность снижения налоговой нагрузки в России

Алексей Сазанов объяснил, что государство не имеет потенциала для снижения налогов в РФ.

Минфин России оценил возможность снижения налоговой нагрузки в России. Об этом на Гайдаровском форуме сообщил заместитель министра ведомства Алексей Сазанов. По мнению эксперта, сейчас в стране уровень налоговой нагрузки значительно ниже, чем во многих странах. При этом потенциала для снижения ставки нет, так как для этой стимулирующей меры государство не имеет долгосрочных источников.

Если сравнивать с мировыми экономиками, с другими странами, то у нас уровень налоговой нагрузки далек от запредельного, фискальной нагрузки... Потенциала к существенному снижению налоговой нагрузки сейчас у государства просто нет Алексей Сазанов, замминистра финансов России

Специалист уточнил, что проблема заключается в том, что налоговую нагрузку невозможно снизить только на один или два года, так как это должна быть долгосрочная мера. Чиновник добавил, что если у государства появятся излишки, то они будут направлены на развитие экономики.

Минюст намерен получить право доступа к банковской тайне.

Видео: Youtube/РАНХиГС