Минфин продолжит в 2021 году поддерживать здравоохранение и бюджеты регионов

Министерство финансов продолжит в 2021 году поддерживать здравоохранение и бюджеты регионов, так как для этого есть резервы. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".
По его словам, неиспользованные в 2020 году ресурсы будут направляться в резервный фонд, чтобы их можно было использовать в 2021.
Таких переходящих остатков из этого триллиона порядка 450 млрд рублей.
Антон Силуанов, министр финансов РФ
Он подчеркнул, что, в первую очередь, нужно будет оказывать поддержку системе здравоохранения и регионам для обеспечения первоочерёдных трат.
Также Минфин планирует поддерживать предприятия, которые не смогут продолжить работу в стандартном режиме в 2021 году.
Ранее мы писали, что Силуанов видит риски усиления санкционного давления на Россию в 2021 году.
Видео: Youtube/Россия 24
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