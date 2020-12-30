Минфин продолжит в 2021 году поддерживать здравоохранение и бюджеты регионов

Будут поддерживать предприятия, которые не смогут продолжить работу в стандартном режиме в 2021 году.

Министерство финансов продолжит в 2021 году поддерживать здравоохранение и бюджеты регионов, так как для этого есть резервы. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, неиспользованные в 2020 году ресурсы будут направляться в резервный фонд, чтобы их можно было использовать в 2021.

Таких переходящих остатков из этого триллиона порядка 450 млрд рублей. Антон Силуанов, министр финансов РФ

Он подчеркнул, что, в первую очередь, нужно будет оказывать поддержку системе здравоохранения и регионам для обеспечения первоочерёдных трат.

Также Минфин планирует поддерживать предприятия, которые не смогут продолжить работу в стандартном режиме в 2021 году.

Ранее мы писали, что Силуанов видит риски усиления санкционного давления на Россию в 2021 году.

Видео: Youtube/Россия 24