Он отметил, что Россия уже имеет опыт работы в условиях санкций.

Министр финансов Антон Силуанов видит риски усиления санкционного давления на Россию в 2021 году. При этом он подчеркнул, что программа заимствований будет выполнена. Заявление он сделал в интервью "России-24".

Силуанов подчеркнул, что риски усиливающегося санкционного давления в 2021 году — одна из причин, почему нельзя иметь большой уровень займов для финансирования дефицита бюджета России. По его словам, если в связи с ограничениями уйдут иностранные партнёры, то договариваться придётся с отечественными финансовыми институтами.

Понятно, что мы все равно возьмем эти деньги, финансовые институты будут требовать дополнительных компенсаций за риск. Антон Силуанов, глава Минфина

Он отметил, что Россия уже имеет опыт работы в условиях санкций.

Ранее Силуанов оценил перспективы российской экономики в 2021 году.

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