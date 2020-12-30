В Минфине полагают, что новые меры поддержки экономики кабмину принимать не придется.

Антон Силуанов оценил перспективы российской экономики в 2021 году. Об этом глава Минфина сообщил в интервью журналистам телеканала "Россия-24". Чиновник рассчитывает на то, что в следующем году правительству не придется вводить дополнительные меры поддержки для экономической отрасли. Он добавил, что спад коронавирусных заражений ожидается к середине 2021 года.

Если потребуется принятие экстраординарных мер, - надеюсь, что до этого не дойдет ситуация, - то опыт текущего года говорит о том, что мы можем быстро мобилизоваться, быстро принимать решения и быстро достигать цели Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Министр прокомментировал возможность внедрения "плана "Б" в том случае, если государству вновь потребуется мобилизовать ресурсы.

Силуанов: сокращения расходов бюджета в 2021 году не будет.

Видео: Youtube/Россия 24