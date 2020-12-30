Силуанов: сокращения расходов бюджета в 2021 году не будет

Глава Минфина рассказал о ситуации в экономике на конец года.

Антон Силуанов заявил, что сокращения расходов государственного бюджета в 2021 году не будет. Об этом глава российского Минфина заявил в интервью телеканалу "Россия-24". По словам чиновника, правительство не сокращает расходы, а приводит их к нормальной бюджетной политике.

Мы увеличили долг, мы, действительно, вышли с большими заимствованиями на рынке. Но это не может продолжаться постоянно...Экономика начинает генерить свой спрос и продолжать такую же бюджетную политику Антон Силуанов, глава Минфина РФ

В текущем году Минфин зафиксирован существенный рост расходов, так как аналогично вырос и государственный спрос. В настоящее время никаких отрасли не закрываются. На такие же результаты в сфере экономики министр надеется в 2021 году.

Силуанов спрогнозировал сроки спада ситуации с коронавирусом.

Видео: Youtube/Россия 24