Силуанов: сокращения расходов бюджета в 2021 году не будет

Антон Силуанов заявил, что сокращения расходов государственного бюджета в 2021 году не будет. Об этом глава российского Минфина заявил в интервью телеканалу "Россия-24". По словам чиновника, правительство не сокращает расходы, а приводит их к нормальной бюджетной политике.
Мы увеличили долг, мы, действительно, вышли с большими заимствованиями на рынке. Но это не может продолжаться постоянно...Экономика начинает генерить свой спрос и продолжать такую же бюджетную политику
Антон Силуанов, глава Минфина РФ
В текущем году Минфин зафиксирован существенный рост расходов, так как аналогично вырос и государственный спрос. В настоящее время никаких отрасли не закрываются. На такие же результаты в сфере экономики министр надеется в 2021 году.
Силуанов спрогнозировал сроки спада ситуации с коронавирусом.
Видео: Youtube/Россия 24
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