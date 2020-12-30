Антон Силуанов рассказал, во сколько обойдется вакцинация россиян от коронавируса. Об этом глава Минфина России сообщил журналистам телеканала "Россия-24". Чиновник уточнил, что на прививочную кампанию у государства уйдет около 75-100 млрд рублей.
Это существенные ресурсы, может стоить от 75 до 100 млрд рублей. Все зависит от того, как пойдет вакцинация, сколько людей изъявит желание вакцинироваться. Это все будет бесплатно и за счет государства
Антон Силуанов, глава Минфина России
Напомним, что ранее Владимир Путин поставил перед российским правительством задачу организовать вакцинацию населения от COVID-19 по всей стране. Михаил Мишустин добавил, что вакцинация должна быть добровольной и бесплатной для жителей РФ. В первую очередь прививку должны получить медики, учителя и социальные работники. Ставить вакцину от инфекции по регионам начали 15 декабря.
Силуанов заявил о попытках нефтяников "поднадуть" Минфин с НДД.
Видео: Youtube/Россия 24
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