Глава Минфина рассказал, сколько денег государство потратит на прививочную кампанию от коронавируса.

Антон Силуанов рассказал, во сколько обойдется вакцинация россиян от коронавируса. Об этом глава Минфина России сообщил журналистам телеканала "Россия-24". Чиновник уточнил, что на прививочную кампанию у государства уйдет около 75-100 млрд рублей.

Это существенные ресурсы, может стоить от 75 до 100 млрд рублей. Все зависит от того, как пойдет вакцинация, сколько людей изъявит желание вакцинироваться. Это все будет бесплатно и за счет государства Антон Силуанов, глава Минфина России

Напомним, что ранее Владимир Путин поставил перед российским правительством задачу организовать вакцинацию населения от COVID-19 по всей стране. Михаил Мишустин добавил, что вакцинация должна быть добровольной и бесплатной для жителей РФ. В первую очередь прививку должны получить медики, учителя и социальные работники. Ставить вакцину от инфекции по регионам начали 15 декабря.

Силуанов заявил о попытках нефтяников "поднадуть" Минфин с НДД.

Видео: Youtube/Россия 24