Силуанов заявил о попытках нефтяников "поднадуть" Минфин с НДД

Глава Минфина рассказал о причинах изменения в налогообложении нефтяной отрасли.

Антон Силуанов заявил о попытках нефтяников "поднадуть" Минфин с налогом на дополнительный доход. Чиновник отметил, что в результате правительству пришлось скорректировать НДД. В Минфине уточнили, что ранее параметры льгот по НДПИ для выработанных месторождений также были сформулированы нелогично. Это позволило российским нефтяникам говорить о падении добычи на производственных объектам. Силуанов допустил возможное падение показателей, но добавил, что вместо этого увеличение будет зафиксировано там, где "сегодня доходность выше".

Мы когда делали все эти налоговые изменения на следующий год, то мы исходили из того, что по сути нефтяники нас поднадули. И здесь мы исходили из некой справедливости. Потому что в вопросе НДД договаривались об одной цифре... а получилось 200 с лишним в результате Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Напомним, что падение стоимости нефти в 2020 году и пандемия коронавируса привели к дефициту бюджета. Правительство пересмотрело налоги в нефтяной отрасли. Чиновники ужесточили параметры НДД, отменили льготу по НДПИ для выработанных месторождений. Также аннулирована льготная экспортная пошлина для ряда проектов.

Минфин оценил ситуацию по пересмотру налогообложения с Нидерландами.

Фото: Piter.tv