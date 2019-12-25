Он подчеркнул, что следует быстрее заключать контракты и соглашения.

Министр финансов России Антон Силуанов призвал регионы не затягивать с расходованием бюджетных средств. Заявление он сделал во время выступления новместной коллегии Минфина Татарстана, управления ФНС и управления Федерального казначейства региона.

Те деньги, которые формируются на федеральном уровне и которые идут в регионы, нужно быстрее задействовать. Антон Силуанов, министр финансов России

Он подчеркнул, что следует быстрее заключать контракты и соглашения, чтобы скорее пустить деньги в экономику. Так они быстрее будут давать финансовый прирост регионам.

Ранее Минфин РФ счел неприемлемым предложение Нидерландов по налоговому соглашению.

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