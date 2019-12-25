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Минфин РФ счел неприемлемым предложение Нидерландов по налоговому соглашению
Сегодня, 10:22
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matveyvn

Минфин РФ счел неприемлемым предложение Нидерландов по налоговому соглашению

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В качестве примера российское ведомство представило холдинговые компании.

Министерство финансов России считает неприемлемым предложение Нидерландов по соглашению о двойном налогообложении, так как оно не позволяет достичь компромисса. При этом в ведомстве подчёркивают, что его ещё можно спасти.

В Минфине заявили, что запущен процесс денонсации. Отмечается, что последнее предложение нидерландской стороны предполагало сохранение каналов вывода доходов из РФ с минимальными налоговыми последствиями для субъектов экономической деятельности, которые не имеют реального экономического присутствия в Нидерландах.

В качестве примера российское ведомство представило холдинговые компании, большинство бенефициаров которых — физические лица. Они не налоговые резиденты Нидерландов, не ведут бизнес в этой стране.

Ранее РФ отказалась от консультаций с Австралией и Голландией по МН17.

Фото: pixabay.com

Теги: минфин, налоги, нидерланды
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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