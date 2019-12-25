РФ отказалась от консультаций с Австралией и Голландией по МН17

Отмечается, что с самого начала процесса Россия была открыта для следствия.

Россия отказалась от консультаций с Австралией и Голландией по МН17, так как считает их невозможными в дальнейшем. Об этом рассказали в МИД РФ.

Причина, по сообщению ведомства, в недружественных действиях Нидерландов.

Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге. цитата из сообщения МИДа

Отмечается, что с самого начала процесса Россия была открыта для следствия, делилась информацией и материалами, выступала за честное и полное расследование в соответствии с положениями резолюции СБ ООН 2166. При этом, заявили в российском ведомстве, часть материалов от РФ, которые опровергают выводы следствия, специально рассекретили.

В министерстве считают, что Нидерланды преследуют исключительно политические конъюнктурные интересы, игнорирая доводы РФ и её готовность в диалогу.

Ранее Захарова прокомментировала возможное прекращение диалога с ЕС.

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