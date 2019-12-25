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Захарова прокомментировала возможное прекращение диалога с ЕС
Сегодня, 10:37
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IRINA_CHALKINA

Захарова прокомментировала возможное прекращение диалога с ЕС

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Таким образом дипломат прокомментировал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прекращение диалога с ЕС.  Таким образом она отреагировала на слова министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Напомним, что ранее Сергей Лавров допустил прекращение сотрудничества с ЕС, если европейские партнеры общаются без взаимоуважения. 

По словам Захаровой, Россия долгие годы доказывала партнерам свою надежность и приходила всегда на помощь. Теперь странам Запада придется доказывать Кремлю, что они надежные партнеры.

Ранее мы сообщали о том, что депутат Рады заявил о намеренной потере Крыма и Донбасса.

Теги: захарова, кремль, сергей лавров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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