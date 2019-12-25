Захарова прокомментировала возможное прекращение диалога с ЕС

Таким образом дипломат прокомментировал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прекращение диалога с ЕС. Таким образом она отреагировала на слова министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Напомним, что ранее Сергей Лавров допустил прекращение сотрудничества с ЕС, если европейские партнеры общаются без взаимоуважения.

По словам Захаровой, Россия долгие годы доказывала партнерам свою надежность и приходила всегда на помощь. Теперь странам Запада придется доказывать Кремлю, что они надежные партнеры.

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