По мнению чиновника, эпидемиологическая обстановка улучшится к середине следующего года.

Силуанов спрогнозировал сроки спада ситуации с коронавирусом. Об этом глава Минфина сообщил журналистам телеканала "Россия-24". Чиновник надеется на то, что распространение инфекции начнет снижать темпы к середине следующего года.

Надеемся, что вопрос коронавируса к середине следующего года спадет, мы сможем вернуться к обычной, нормальной жизни без ношения масок или в минимальном объеме, к непосредственному общению не за видеоконференциями Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Министр заявил, что правительство видит ценность живого общения. Он добавил, что такая возможность дорогого стоит.

Силуанов рассказал, во сколько обойдется вакцинация россиян от коронавируса.

Видео: Youtube/Россия 24