Минюст намерен получить право доступа к банковской тайне

В декабре 2020 года Минфин подготовил поправки, расширяющие доступ к банковской тайне для налоговиков.

Министерство юстиции намерено получить право доступа к банковской тайне. Об этом рассказывает газета "Известия" со ссылкой на собственные источники в ведомстве.

Для этих целей Минюст разработал поправки в федеральный закон "О банках и банковской деятельности". Данная мера позволит улучшить контроль ведомтсва за работой некоммерческих организаций.

Отметим, что в декабре 2020 года Минфин подготовил поправки, расширяющие доступ к банковской тайне для налоговиков.

Ранее составлены первые протоколы об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов.

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