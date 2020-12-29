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Составлены первые протоколы об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов
Сегодня, 15:16
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matveyvn

Составлены первые протоколы об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов

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Административные протоколы составлены в присутствии представителей СМИ, признанных иноагентами.

Составлены первые протоколы об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах.

цитата из сообщения

Отмечается, что административные протоколы составлены в присутствии представителей СМИ, признанных иноагентами.

В мировой суд они поступят в течение трёх дней, где рассмотрят вопрос о наложении штрафа.

Ранее Минюст России впервые включил физлиц в реестр СМИ-иноагентов.

Теги: иноагенты, роскомнадзор, сми
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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