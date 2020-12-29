Административные протоколы составлены в присутствии представителей СМИ, признанных иноагентами.

Составлены первые протоколы об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах. цитата из сообщения

Отмечается, что административные протоколы составлены в присутствии представителей СМИ, признанных иноагентами.

В мировой суд они поступят в течение трёх дней, где рассмотрят вопрос о наложении штрафа.

Ранее Минюст России впервые включил физлиц в реестр СМИ-иноагентов.