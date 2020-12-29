Составлены первые протоколы об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах.
цитата из сообщения
Отмечается, что административные протоколы составлены в присутствии представителей СМИ, признанных иноагентами.
В мировой суд они поступят в течение трёх дней, где рассмотрят вопрос о наложении штрафа.
Ранее Минюст России впервые включил физлиц в реестр СМИ-иноагентов.
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