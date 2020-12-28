Минюст России впервые включил физлиц в реестр СМИ-иноагентов

Ранее Госдума приняла закон о возможности признания иноагентами физлиц.

Министерство юстиции России впервые включил физлиц в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своём телеграм-канале.

В реестр попали российский и советский правозащитник, лидер "Движения за права человека" Лев Пономарев, журналисты "Радио свобода" Людмила Савицкая, "7х7" - Сергей Маркелов, "Псковской губернии" - Денис Камалягин, акционистка Дарья Апахончич.

Ранее Госдума приняла закон о возможности признания иноагентами физлиц.

Видео: Youtube/ParlamentRu