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Минюст России впервые включил физлиц в реестр СМИ-иноагентов

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Ранее Госдума приняла закон о возможности признания иноагентами физлиц.

Министерство юстиции России впервые включил физлиц в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своём телеграм-канале.

В реестр попали российский и советский правозащитник, лидер "Движения за права человека" Лев Пономарев, журналисты "Радио свобода" Людмила Савицкая, "7х7" - Сергей Маркелов, "Псковской губернии" - Денис Камалягин, акционистка Дарья Апахончич.

Ранее Госдума приняла закон о возможности признания иноагентами физлиц.

Видео: Youtube/ParlamentRu

 

Теги: госдума, минюст, сми иноагенты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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