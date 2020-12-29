В МИнфине рассказали, какие последствия ждут РФ после снижении кредитно-денежной и бюджетной политики.

Антон Силуанов рассказал о расплате граждан за накачку экономики деньгами. Об этом российский министр финансов сообщил в рамках панельной дискуссии на Гайдаровском форуме. Чиновник рассказал, что накачка отрасли денежными средствами будет чревата для населения страны.

Высокие долги, накачка экономики деньгами, дефициты большие бесследно не проходит. За это кто-то должен заплатить. Кто? Граждане...Просто так в экономике ничего не бывает. Если ты сегодня легко выделил деньги, смягчил ставки, потом за это заплатят. Вопрос — когда? Антон Силуанов, министр финансов РФ

Эксперт объяснил, что при снижении кредитно-денежной и бюджетной политики в дальнейшем прогнозируется либо рост инфляции, либо серьезное сокращение государственных трат, которое может быть связано также с повышением налогов и снижением качества предоставления государственных услуг. Силуанов напомнил, что в развитых странах, которые эмитируют национальные конвертируемые валюты, могут пережить последствия легче, чем те, государства, которые считаются развивающими. К последним чиновник отнес Россию.

Видео: YT / РАНХиГС