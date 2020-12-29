Набиуллина: ЦБ видит признаки ускорения инфляции

Глава Центробанка прокомментировала ситуацию с ростом инфляции в стране.

Эльвира Набиуллина заявила о том, что Центробанк видит признаки ускорения инфляции. Об этом глава российского регулятора сообщила во время выступления на Гайдаровском форуме. Чиновница напомнила, что после финансового кризиса правительство проводило мягкую денежно-кредитную политику не как временную или контрциклическую.

Мы видели, что она не уходит в инфляцию, уходит в стоимость финансовых активов, кредиты почти не росли, росли слабо, конечный спрос тоже рос слабо, денежная масса не очень росла в связи с эти всем. Но после пандемии мы видим признаки того, что инфляция ускоряется Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина рассказала, почему россияне не верят в низкую инфляцию.

Фото: Центробанк России