Набиуллина: ЦБ видит признаки ускорения инфляции

Эльвира Набиуллина заявила о том, что Центробанк видит признаки ускорения инфляции. Об этом глава российского регулятора сообщила во время выступления на Гайдаровском форуме. Чиновница напомнила, что после финансового кризиса правительство проводило мягкую денежно-кредитную политику не как временную или контрциклическую.
Мы видели, что она не уходит в инфляцию, уходит в стоимость финансовых активов, кредиты почти не росли, росли слабо, конечный спрос тоже рос слабо, денежная масса не очень росла в связи с эти всем. Но после пандемии мы видим признаки того, что инфляция ускоряется
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
Набиуллина рассказала, почему россияне не верят в низкую инфляцию.
Фото: Центробанк России
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