Политик уверен, что американцев объединяет его план по борьбе с пандемией.

Джо Байден заявил, что не считает американское общество расколотым. Об этом президент США сообщил во время встречи с населением Милуоки в штате Висконсин. По мнению политика, граждане объединены стремлением положить конец затянувшейся пандемии.

Я не согласен с тем, что все говорят о разобщенности...К примеру, мой план по коронавирусу поддержали 69% американцев...Страна не является расколотой...Она совсем не так расколота, как нам кажется Джо Байден, президент США

Американский лидер уточнил, что в числе поддерживающих его людей по вопросу борьбы с COVID-19 есть не только его сторонники, но и те люди, которые поддерживали на ноябрьских выборах Дональда Трампа. Демократ подчеркнул, что будет предпринимать усилия, чтобы сплотить общество.

Байден назвал белых расистов наибольшей террористической угрозой внутри США.

Фото: Белый дом