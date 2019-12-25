Байден: каждый американец сможет вакцинироваться от коронавируса к концу июля

Джо Байден заявил, что каждый американец сможет вакцинироваться от коронавируса к концу июля. Об этом президент США сообщил на выступлении перед общественностью в городе Милуоки штата Висконсин.
К концу июля у нас будет более 600 млн доз. Этого достаточно, чтобы вакцинировать каждого...К концу мая у нас будет 400 млн доз вакцины, а к концу июля - 600 млн
Джо Байден, президент США
По мнению главы Белого дома, его администрации только за две первые недели удалось добиться значительного увеличения производства вакцины. Он также оценил успели в развитии инфраструктуры вакцинирования населения. Байден напомнил, что ему пришлось решить вопрос специалистов, которые должны ставить прививки. Указом президента в США увеличили число медиков и медсестр, которые будут этим заниматься. К мероприятиям привлекут тех, кто уже вышел на пенсию.
Байден оговорился и заявил, что детей любит больше, чем людей.
Фото: Белый дом
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