Политик заявил, что его представители покинули бы переговоры из-за неуважения со стороны китайских коллег.

Бывший американский президент Дональд Трамп раскритиковал поведение администрации США на переговорах с Китаем. Свою позицию политик высказал журналистам местного телеканала Fox News. По мнению спикера, Джо Байден позволит Пекину общаться с собой в непозволительном тоне.

Никто в таком стиле со мной никогда не говорил, если бы они такое сделали, я бы удвоил пошлины, хотя это, пожалуй, и так стоило сделать. Дональд Трамп, президент США

Трамп отметил, что его представители на переговорах из-за такого отношения со стороны Китая просто ушли.

Напомним, что встреча высокого уровня между США и КНР состоялась на прошлой неделе. Она началась с резкой критики администрации Вашингтона, госсектераря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана действий Китая. Пекин дал на претензии американской стороны развернутый ответ. В результате выступления спикеров вместо запланированных четырех минут длились около часа. США обвинил КНР в нарушении протокола и попытках играть на публику.

Трамп собирается запустить свою соцсеть.

Фото: Белый дом