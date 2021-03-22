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Трамп собирается запустить свою соцсеть

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Она появится примерно через два-три месяца и наберет десятки миллионов пользователей.

Бывший президент США Дональд Трамп собирается запустить свою социальную сеть. Об этом сообщил его советник Джейсон Миллер в эфире телеканала Fox News.

По его словам, новая соцсеть появится примерно через два-три месяца и наберет десятки миллионов пользователей. Миллер добавил, что это "полностью изменит правила игры". Однако советник экс-президента США не уточнил, как будет называться соцсеть.

Отметим, что аккаунты Трампа в Twitter, Facebook и Instagram были заблокированы на разные сроки после того, как бывший американский лидер публиковал заявления о беспорядках в Вашингтоне.

Ранее Трамп прокомментировал падение Байдена на трапе самолета.

Видео: Fox News

Теги: дональд трамп, социальная сеть, сша
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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