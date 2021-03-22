Трамп прокомментировал падение Байдена на трапе самолета

Видео с падением президента США быстро распространилось в социальных сетях.

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал падение нынешнего американского лидера Джо Байдена на трапе самолета. Видеозапись выступления политика была опубликована в TikTok.

Инцидент произошел 19 марта. Байден трижды споткнулся на трапе, поднимаясь на борт самолета Air Force One. Снятое журналистами видео с падением президента быстро распространилось в социальных сетях.

Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и я сказал: "Я ему не проиграл"! Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее экс-советник Трампа назвал поведение Байдена угрозой безопасности США.

Видео: HILL TV

TikTok / robertpetosian