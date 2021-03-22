Трамп прокомментировал падение Байдена на трапе самолета

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал падение нынешнего американского лидера Джо Байдена на трапе самолета. Видеозапись выступления политика была опубликована в TikTok.
Инцидент произошел 19 марта. Байден трижды споткнулся на трапе, поднимаясь на борт самолета Air Force One. Снятое журналистами видео с падением президента быстро распространилось в социальных сетях.
Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и я сказал: "Я ему не проиграл"!
Дональд Трамп, экс-президент США
Ранее экс-советник Трампа назвал поведение Байдена угрозой безопасности США.
Видео: HILL TV
TikTok / robertpetosian
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