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Трамп прокомментировал падение Байдена на трапе самолета

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Видео с падением президента США быстро распространилось в социальных сетях.

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал падение нынешнего американского лидера Джо Байдена на трапе самолета. Видеозапись выступления политика была опубликована в TikTok.

Инцидент произошел 19 марта. Байден трижды споткнулся на трапе, поднимаясь на борт самолета Air Force One. Снятое журналистами видео с падением президента быстро распространилось в социальных сетях.

Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и я сказал: "Я ему не проиграл"!

Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее экс-советник Трампа назвал поведение Байдена угрозой безопасности США.

Видео: HILL TV

            TikTok / robertpetosian

Теги: джо байден, дональд трамп, падение, президент сша, трап самолета
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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