Экс-советник Трампа назвал поведение Байдена угрозой безопасности США

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Стивен Миллер назвал поведение Джо Байдена угрозой безопасности Соединённым Штатам. Заявление он сделал в эфире телеканала Fox News.
По его словам, противники США по всему миру смотрят на Штаты и их главного представителя — президента.
Который неспособен выдержать даже безобидное интервью без шпаргалки — и который трижды упал, поднимаясь по лестнице.
Стивен Миллер, экс-советник Дональда Трампа
Он отметил, что подобное выглядит печально.
Враждебными государствами на мировой арене Миллер назвал РФ, Иран, Венесуэлу и Китай.
Ранее СМИ писали, что президент США подтолкнул ВКС России к ответным действиям.
Видео: YouTube / Fox News
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