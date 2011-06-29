Экс-советник Трампа назвал поведение Байдена угрозой безопасности США

Он отметил, что подобное выглядит печально.

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Стивен Миллер назвал поведение Джо Байдена угрозой безопасности Соединённым Штатам. Заявление он сделал в эфире телеканала Fox News.

По его словам, противники США по всему миру смотрят на Штаты и их главного представителя — президента.

Который неспособен выдержать даже безобидное интервью без шпаргалки — и который трижды упал, поднимаясь по лестнице. Стивен Миллер, экс-советник Дональда Трампа

Он отметил, что подобное выглядит печально.

Враждебными государствами на мировой арене Миллер назвал РФ, Иран, Венесуэлу и Китай.

Ранее СМИ писали, что президент США подтолкнул ВКС России к ответным действиям.

Видео: YouTube / Fox News