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Экс-советник Трампа назвал поведение Байдена угрозой безопасности США

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Он отметил, что подобное выглядит печально.

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Стивен Миллер назвал поведение Джо Байдена угрозой безопасности Соединённым Штатам. Заявление он сделал в эфире телеканала Fox News.

По его словам, противники США по всему миру смотрят на Штаты и их главного представителя — президента.

Который неспособен выдержать даже безобидное интервью без шпаргалки — и который трижды упал, поднимаясь по лестнице.

Стивен Миллер, экс-советник Дональда Трампа

Он отметил, что подобное выглядит печально.

Враждебными государствами на мировой арене Миллер назвал РФ, Иран, Венесуэлу и Китай.

Ранее СМИ писали, что президент США подтолкнул ВКС России к ответным действиям.

Видео: YouTube / Fox News

 

Теги: байден, сша, трамп
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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