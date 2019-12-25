СМИ: Президент США подтолкнул ВКС России к ответным действиям

Эксперты заявили, что Россия нуждается в разведывательных самолетах Ту-214ОН.

Президент США подтолкнул Военно-космические силы России к ответным действиям. Об этом рассказали представители издания "Территория новостей". В СМИ напомнили, что на протяжении многих лет между РФ и США действовал Договор по открытому небу, который был разорван Вашингтоном по инициативе Дональда Трампа. Москва оказалась освобождена от обязательств, поэтому разместила на самолеты Ту-214ОН дальнобойные радиолокационные станции. Эти устройства могут контролировать обстановку на ключевых направлениях.

Напомним, что первый борт Ту-214ОН поднялся в небо в 2011-ом году. Спустя год в России появился еще один самолет данного вида. Спустя пару лет данная серия была принята на вооружение армией. Единственный согласованный полет российского воздушного судна над территорией США состоялся в 2019 году. Пилоты изучили несколько военных баз.

Безусловно, такие уникальные машины не могут оставаться без дела. Их можно использовать для мониторинга собственных территорий, с целью проверки маскировки стратегических объектов, а также для наблюдения за ходом тактических военных учений и манёвров. представитель разработчика

Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве.

Фото: Минобороны России