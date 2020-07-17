В Минобороны прокомментировали претензии США к Договору по открытому небу

В Минобороны России прокомментировали претензии США к Договору по открытому небу. Глава национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков рассказал журналистам из "Красной звезды" о том, что Вашингтон использует надуманные предлоги, чтобы не продлевать соглашение с РФ.
22 мая 2020 года Вашингтон заявил о том, что через шесть месяцев США выйдут из Договора по открытому небу. В качестве предлога был использован тезис о якобы имевших место нарушениях России
Сергей Рыжков , глава национального центра по уменьшению ядерной опасности
Эксперт напомнил, что данное решение о выходе США из соглашения не нашло широкой поддержки даже внутри Америки. По словам Рыжкова, обстановка вокруг договора началась ухудшаться с сентября 2013 года, когда Россия решила использоваться для проведения наблюдательных полетов самолеты Ан-30Б с новой цифровой аппаратурой наблюдения.
Еще больше ситуация обострилась после успешной международной сертификации Ту-154МЛК-1 в 2016 году и Ту-214ОН в 2018 году
Сергей Рыжков , глава национального центра по уменьшению ядерной опасности
По информации от Рыжкова, первый наблюдательный полет с отечественной аппаратурой над США в 2017 году "подстегнул противников договора". Это связано с тем, что Россия начала опережать Америку в сфере передовых технологий на шесть-семь лет.
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