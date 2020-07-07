Россия по данному вопросу выступает с позиции открытости.

В МИДе заявили, что Россия не будет уговаривать США на Договор по открытому небу. С заявлением на площадке дискуссионного клуба "Валдай" выступил начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Бушуев.

Он добавил, что Россия по данному вопросу выступает с позиции открытости, но дальнейшие взаимоотношения будет выстраивать исходя из общих интересов.

Ранее мы писали, что Германия сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу.

Видео: Фонд поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова