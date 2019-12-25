Новый выбранный президент США не успеет продлить Договор по открытому небу, даже если захочет.

Сергей Лавров оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу. Об этом глава внешнеполитического ведомства России рассказал во время онлайн-сессии "Примаковских чтений". Министр отметил, что новому президенту США после ноябрьских выборов не удастся пересмотреть решение Вашингтона о выходе из соглашения.

США, по нынешнему графику, в соответствии с объявленным решением о выходе, должны прекратить свое участие в договоре 22 ноября, то есть через 2,5 недели после выборов Сергей Лавров, глава МИД России

Российский министр напомнил, что новая американская администрация приступает к своим обязанностям не ранее 20 января. К этому времени срок соглашения истечет. Если будущий глава Белого дома решит вернуть соглашение, то сторонам придется с нуля начинать переговоры.

Лавров: судьба договора СНВ-3 предрешена.