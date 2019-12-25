Сергей Лавров оценил ситуацию вокруг Договора по открытому небу. Об этом глава внешнеполитического ведомства России рассказал во время онлайн-сессии "Примаковских чтений". Министр отметил, что новому президенту США после ноябрьских выборов не удастся пересмотреть решение Вашингтона о выходе из соглашения.
США, по нынешнему графику, в соответствии с объявленным решением о выходе, должны прекратить свое участие в договоре 22 ноября, то есть через 2,5 недели после выборов
Сергей Лавров, глава МИД России
Российский министр напомнил, что новая американская администрация приступает к своим обязанностям не ранее 20 января. К этому времени срок соглашения истечет. Если будущий глава Белого дома решит вернуть соглашение, то сторонам придется с нуля начинать переговоры.
Лавров: судьба договора СНВ-3 предрешена.
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