Самолет-наблюдатель пролетел над Крымом и Краснодарским краем.

Российский самолет Ту-214ОН совершил первый полет в новом качестве. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал собственный источник в оборонных кругах. Ранее журналисты информировали о том, что после выхода Москвы из Договора по открытому небу принято постановление о том, что борта Ту-214ОН будут использоваться для проведения разведки, а также контроля за собственными военными объектами, оценки испытаний оружия и эффективности боевых учений.

Один из самолетов-наблюдателей Ту-214ОН выполнил в четверг с военного аэродрома под Таганрогом наблюдательно-разведывательный полет вдоль побережий Краснодарского края и Крыма. источник агентства

Основной задачей полета Ту-214ОН стала проверка маскировки и щ=защищенности находящихся в регионе военных объектов, включая военно-морские базы Севастопольская и Новороссийская. Также экипаж тестировал возможности системы ПВО засекать воздушные цели в рамках пассивной локации.

В Минобороны прокомментировали претензии США к Договору по открытому небу.

Фото: Минобороны России

