Сергей Шойгу назвал основные проблемы в данном регионе.

Сергей Шойгу заявил, что Россию тревожит перемещение больших групп террористов в Афганистан. Об этом российский глава Минобороны рассказал в интервью казахстанскому информационному агентству Tengrinews.

Что нас тревожит? И не только нас, весь регион. Происходят перемещения больших групп террористов в разные страны, в том числе и в Афганистан. Там уже появился ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории России). Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Министр отметил, что военные наблюдают прибытие в Афганистан лиц, которые ранее покинули страну ради участия в конфликте в Сирии. В списке очевидных проблем региона Шойгу также назвал растущий наркотрафик и производство запрещенных веществ. Чиновник назвал эту проблему общей бедой. Он призвал соседние государства, такие как Узбекистан, и Таджикистан, и Кыргызстан, и Казахстан бороться с ситуацией.

Российский министр обороны прокомментировал планы Великобритании и США относительно вывода войск из Афганистана. В России не понимают позиции "то уходим, то остаемся" в регионе. Он призвал уходить военных из страны в том случае, если они уверены, что там наладилась мирная жизнь.

Шойгу заявил, что Россия и США тесно взаимодействуют в Сирии на оперативном уровне.

Видео: YouTube / TENGRI TV