Шойгу заявил, что Россия и США тесно взаимодействуют в Сирии на оперативном уровне

Министр обороны России рассказал, как военные взаимодействуют в регионе конфликта на Ближнем Востоке.

Глава российской Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия и США тесно взаимодействуют в Сирии как на оперативном уровне, так и на тактическом. Такое заявление чиновник сделал в интервью информационному агентству Tengrinews в Казахстане.

Не буду скрывать, что и сегодня в Сирии на оперативном, на тактическом уровне у нас очень тесные контакты с американскими коллегами. Может быть, если это для кого-то секрет, я его открываю, этот секрет. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Министр подчеркнул, что имеет в виду такие вопросы, как управление в воздушном пространстве, ведение работы по борьбе с терроризмом, вопросы, связанные с гражданским населением в регионе. Шойгу заметил, что иногда сторонам приходится поддерживать связь несколько раз в день.

Шойгу считает, что работа по выстраиванию отношений с Турцией сложная.

Видео: YouTube / TENGRI TV