Шойгу оценил первые шаги администрации Байдена по вопросам безопасности

Министр обороны РФ дал интервью казахскому порталу.

Глава российской Минобороны Сергей Шойгу оценил первые шаги администрации американского президента Джо Байдена по вопросам стратегической безопасности. Министр дал интервью журналистам казахстанского портала Tengrinews.kz.

Ну знаете, первые шаги обнадеживают. Они обнадеживают, потому что такое стремительное продвижение по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях. Конечно, вздохнули все. Все-таки от невыполнимых требований и предложений там перешли к вполне нормальному и конструктивному диалогу. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Напомним, что в начале февраля РФ и США обменялись нотами по поводу завершения внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Известно, что документ останется без изменений на пять лет. Его действие завершится к 5 февраля 2026 года. Шойгу в интервью подчеркнул, что рассчитывает на то, что между странами восстановится полноценный и равноправный диалог, а не только сотрудничество в тех сферах "где это выгодно".

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